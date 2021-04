Les gros titres...

En attendant le State of Play de ce jeudi 29 avril, Sony nous offre une nouvelle bande-annonce de Ratchet & Clank: Rift Apart.

Toujours prévu pour le 11 juin prochain en exclusivité PlayStation 5, Ratchet & Clank: Rift Apart introduira la lombax Rivet. La surprise s'annonce énorme pour Ratchet qui se croit toujours être l'un des derniers de son espèce. On apprend aussi que Mark Mothersbaugh officiera en tant que compositeur musical. Le monsieur nous a déjà offert bon nombre de bande-son: Crash Bandicoot 1-2-3, Jak & Daxter, LEGO: La grande Aventure, Thor Ragnarok, etc.

Place à la magnifique bande-annonce: