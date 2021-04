Les gros titres...

La série animée japonaise Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba qui se voit présentée dans un film d'animation connaît un succès monstre en Amérique avec des recettes de près de 20 millions de dollars à son premier week-end de disponibilité. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba avait également été bien accueilli au Japon lors de son lancement en 2020. Aux États-Unis il s'agit du meilleur lancement d'un long-métrage en langue étrangère. Une série de 29 épisodes est disponible via les services Funimation et Crunchyroll si vous voulez découvrir Demon Slayer.