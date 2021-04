Star Renegades est disponible en précommande

ININ Games a annoncé que les joueurs qui désirent mettre la main sur une copie physique du jeu Star Renegades peuvent le faire dès maintenant via le site internet de Strictly Limited Games Partner Store . En plus des versions physiques de ce rogue-lite, les joueurs vont pouvoir acquérir une édition de collection en quantité limitée. Dans Star Renegades vous serez plongé en plein cœur d’une rébellion contre « The Imperium ». C’est avec un système tour par tour que vous pourrez vaincre vos ennemis, tout en améliorant vos rebelles. Bref, voici un titre qui saura plaire aux amateurs de rogue-lite et de stratégie.

• Fast-paced tactical turn-based timeline battle system

• Hauntingly beautiful landscapes and ruins

• Pretty pixel art style

• Procedurally generated dungeons

• Uniques enemies and bosses

• Epic synth-wave compos

Les versions physiques de Star Renegades seront disponibles sur PS4 et Switch.