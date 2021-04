Les membres EA Play et Xbox Game Pass pourront jouer gratuitement à Knockout City

Les membres des services Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate vont pouvoir s'amuser avec le nouveau jeu de Velan Studios, puisque ce dernier sera offert sur Xbox Game Pass à sa sortie. C'est donc le 21 mai prochain que les abonnés vont pouvoir plonger dans l'action de Knockout City. En fait, toutes les abonnées du service EA Play auront accès gratuitement aux titres en plus de pouvoir télécharger gratuitement le costume Ready Up. C'est dans plusieurs modes de jeux à 3 contre 3 ou 4 contre 4 que les joueurs pourront s'affronter dans ce jeu de ballon chasseur. Voici un titre qui saura assurément charmer quelques joueurs puisque récemment lors de la phase bêta du titre, c'est plus d'un million de joueurs qui l'ont téléchargé.

C'est donc un rendez-vous le 21 mai sur Xbox One, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, PS4 et PS5. Les joueurs qui ne sont pas membres des services EA Play ou Xbox Game Pass pourront tout de même faire l'essai du titre pendant un court laps de temps et ensuite ils pourront l'acheter. Knockout City sera ''Cross-Play'' et ''cross-progression''.