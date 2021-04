Les gros titres...

C'est au tour de Sony de dévoiler les jeux qui seront offerts gratuitement pour le mois de mai 2021. Les abonnés PS Plus qui ont réussi à trouver une PS5 pourront mettre la main sur le jeu Wreckfest: Drive Hard, Die Last. Pour ce qui est des joueurs PS4, eh bien ils pourront ajouter les jeux Battlefield V et Stranded Deep. Rappelons que les jeux du mois d'avril seront disponibles sur le PS Plus jusqu'au 3 mai prochain, donc si vous ne les avez pas encore téléchargés, c'est maintenant le temps. On peut dire que Sony offrira une belle sélection de titres à ses membres pour le mois de mai. Alors que pensez-vous de ces jeux?

Wreckfest: Drive Hard, Die Last

Battlefield V

Stranded Deep

L'abonnement PS Plus vous coûtera 70 $ pour un an, vous pouvez aussi opter pour 3 mois à 30 $ ou 1 mois pour 12 $.