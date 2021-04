16 minutes de Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart est probablement le jeu vidéo le plus époustouflant de la PlayStation 5.

Toujours prévu pour le 11 juin prochain, Sony et Insomniac Games ont mis en ligne une longue vidéo de présentation. On y aperçoit, non seulement, nos héros habituels, mais aussi la nouvelle venue: Rivet. On apprend, pour l'occasion, que plusieurs planètes des anciens Ratchet & Clank seront de retour et que ce nouvel épisode risque d'être un genre de best of. En d'autres mots, Ratchet & Clank: Rift Apart sera une lettre d'amour à la série.

Faites plaisir à vos yeux et regarder la présentation vidéo: