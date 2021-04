Subnautica Below Zero vous donne des frissons dans cette nouvelle vidéo

Sony a profité de la présentation State of Play du 29 avril dernier pour vous montrer une nouvelle bande-annonce du jeu Subnautica: Below Zero. Cette dernière vous démontre que l'environnement glacial qui vous attend ne sera pas de tout repos. De plus, on apprend que la DualSense de la PS5 sera utile afin de nous faire sentir certains dangers. Certes ,la version PS5 offrira des graphismes en 4K en plus de 60 FPS. De plus si vous possédez une version physique ou digitale de Subnautica sur PS4, vous pourrez passer à la version PS5 gratuitement. Il en est de même pour Subnautica: Below Zero. Subnautica : Below Zero est disponible dès maintenant en accès anticipé sur Steam. Il faudra patienter jusqu'au 14 mai pour pouvoir y jouer sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.