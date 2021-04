Après avoir été annoncé sur Xbox One et Xbox Series, voilà que Sony vient de dévoiler que le jeu Among Us sera disponible au courant de l'année sur les consoles PS4 et PS5. Among Us est déjà disponible sur Nintendo Switch et PC. Les joueurs Sony vont pouvoir profiter de petit bonus, puisqu'un chapeau Ratchet et un compagnon Clank seront disponibles avec le jeu.