Les gros titres...

On commence à s'y habituer, les événements importants autrefois ouverts aux grandes foules se tiennent encore une fois en ligne pour éviter la contagion. Alors que nous pouvons espérer un retour à la normal graduel, les organisateurs de la Gamescom ne prennent pas chance et annoncent que la cuvée 2021 sera exclusivement en ligne et gratuitement pour tous.

L'an dernier, la Gamescom 2020 a célébré de nombreux succès: plus de 100 millions de vues de vidéos sur tous les formats et canaux, plus de 50 millions d'utilisateurs uniques de 180 pays et 370 partenaires de 44 pays.

La semaine d'activités de la Gamescom commencera avec le devcom le lundi 23 août suivi de la soirée d'ouveture qui aura lieu le mercredi 25 août, et des principaux jours de la gamescom les jeudi et vendredi août 26 et 27.