Les gros titres...

Activision avait déjà annoncé que le jeu Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 allait sortir sur Nintendo Switch. Eh bien, voilà que la compagnie vient de dévoiler la date de sortie du célèbre jeu de ''skateboard''. Il faudra patienter encore un peu par contre puisque le titre est attendu le 25 juin prochain. Vous pouvez donc dès maintenant faire la précommande du titre. Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 est le même titre des années 90 adapté aux goûts du jour, et on peut vous dire qu'il est toujours aussi plaisant qu'à l'époque. Si vous êtes hésitant d'en faire l'acquisition, nous vous invitons à regarder notre test de la version PS4/PS5.