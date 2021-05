Les gros titres...

Vous êtes à la recherche de nouvelles chaussures? Eh bien, PlayStation, Nike et Paul George, vedette de la NBA ont peut-être une option pour vous. Le 14 mai prochain, Nike va lancer de nouvelles chaussures aux couleurs de la PS5, l'une des passions de Paul George. Ainsi, les amateurs de basketball et de PS5 pourront mettre la main sur les PG 5 PlayStation 5 Colorway. Pour l'instant, on ne peut pas confirmer que ces chaussures seront disponibles ici, mais vous pouvez toujours jeter un œil sur la page de Nike.

De plus, les joueurs de NBA 2K21 pourront enfiler les PG 5 PlayStation 5 Colorway avant tout le monde puisqu'il sera possible de mettre la main sur ces chaussures dans le jeu.