Les gros titres...

Le 11 juin prochain, vous pourrez initier votre enfant, ou bien vous-même au développement de jeu vidéo. En fait, Nintendo rendra disponible sur la Nintendo Switch, le logiciel Game Builder Garage qui vous apprendra les bases de la création de jeux. C'est à l'aide de créatures colorées appelées Nodons que vous ou votre enfant serez guidé dans diverses leçons en rapport avec la programmation.

''Les Nodons sont des créatures avec beaucoup de personnalité et qui sont utilisées pour vous aider à créer vos jeux à partir de rien. Il existe des dizaines de Nodons dans Game Builder Garage, chacun avec une fonction unique, et vous pouvez apprendre à créer des jeux simplement en les connectant de différentes manières. Par exemple, vous pouvez créer et déplacer un personnage ressemblant à un être humain à l'aide du stick analogique tout simplement en connectant deux Nodons différents! Ainsi, vous apprendrez les bases de la programmation de jeux de manière amusante et intuitive. Vous pourrez également créer une grande variété de types de jeux vidéo, qu'il s'agisse de jeux de plates-formes à défilement horizontal, de jeux de courses, ou de batailles cosmiques!

« Pour ceux et celles ayant toujours voulu créer leurs propres jeux vidéo, Game Builder Garage est le point de départ idéal », a déclaré Dom Gross, le Directeur général de Nintendo du Canada. « Grâce à des leçons guidées et aux personnages Nodons mémorables, Game Builder Garage contribue à rendre la création de jeux vidéo tout aussi amusante que d'y jouer! »''

Lorsque vous allez démarrer pour la première fois Game Builder Garage, vous pourrez démarrer avec le mode Leçon. À partir de là, vous rencontrerez les Nodons, ces créatures colorées et excentriques que vous utiliserez pour apprendre les concepts de base de la programmation visuelle, et ce grâce à quelques leçons interactives étape par étape que vous pourrez suivre à votre rythme. Ces leçons sont conçues pour être amusantes, engageantes et parfaites pour les personnes de tous les niveaux d'expérience, avec des points de contrôle entre les deux pour que les joueurs puissent tester leurs connaissances et résoudre de petites énigmes ou des tâches.

Un peu à l'image de la série Super Mario Maker, vous pourrez basculer de l'écran de programmation à l'écran de jeu afin de tester vos créations. De plus, vous pourrez partager vos œuvres avec vos amis et les autres joueurs. Ce n'est pas tout, le logiciel Game Builder Garage est compatible certes, avec les JoyCon, la manette Nintendo Switch Pro Controller et les commandes de la Nintendo Switch Lite, mais il l'est aussi avec une souris que vous pourrez brancher dans le port USB de la station d'accueil de la Nintendo Switch.

C'est donc le 11 juin que Game Builder Garage sera disponible en magasin et dans le Nintendo eShop pour environ 39,99 $. En terminant, voici la bande-annonce du titre qui vous donnera un petit avant-gout.