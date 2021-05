Les gros titres...

Ubisoft a dévoilé aujourd'hui d'un nouveau jeu qui se déroulera dans l'univers de The Division. Ce dernier se nomme Tom Clancy's The Division® Heartland, il s'agit d'un jeu qui sera ''Free-to-play'' et qui sera lancé sur PC, consoles et plateforme de cloud gaming en 2021-2022. C'est Red Storm Entertainment, un studio habitué de travailler sur les jeux The Divivison, qui s'affaire à développer le titre. Ubisoft annonce également son intention d'amener la franchise The Division sur mobile afin de permettre à davantage de joueurs de découvrir son univers. Cependant, le studio ne laisse pas tomber The Division 2, puisqu'une nouvelle mise à jour qui permettra aux joueurs de mettre la main sur du nouveau contenu sera déployée d'ici la fin de l'année 2021.

''Ubisoft Massive, avec le soutien d'Ubisoft Bucarest, mène le développement de cette nouvelle mise à jour qui introduira un tout nouveau mode de jeu ainsi que de nouvelles méthodes permettant aux joueurs d'améliorer le niveau de leurs agents, avec une attention toute particulière portée sur la variété et la viabilité de leur build. De plus amples détails concernant cette nouvelle mise à jour seront révélés en amont de sa sortie.''

Finalement, en plus du nouveau jeu et de la future mise à jour pour The Division 2, Ubisoft dévoile la sortie prochaine d'un roman publié par Aconyte, qui se déroule après les événements de The Division 2. Vous pourrez y suivre les aventures d'agents qui se battent pour sécuriser les routes d'approvisionnement alors que l'épidémie continue d'affecter gravement différentes régions des États-Unis. Bref, si on ajoute à ça le développement d'un film qui sera disponible prochainement sur Netflix, on peut dire qu'Ubisoft exploite bien la franchise The Division.