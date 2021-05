Les gros titres...

Pour plusieurs dont moi, le jeu Baldur’s Gate: Dark Alliance représentait le portage idéal d'un action-RPG coopératif sur consoles. C'était il y a bien longtemps en 2002, sur les plateformes PlayStation 2, GameCube et la grosse Xbox première du nom. Voilà qu'il revient sur les consoles Xbox X | S, Nintendo Switch et PlayStation avec des graphismes améliorés; jusqu'à 4k (pour les consoles compatibles).

Cette renaissance de l’original Baldur’s Gate: Dark Alliance par Interplay Entertainment et Wizards of the Coast, remet «l’action» dans le genre action-RPG, plongeant les joueurs au cœur de Faerûn. En plus du pillage et du nivellement, les joueurs doivent activement se défendre contre et esquiver les attaques, échapper aux pièges mortels et combattre des hordes de monstres allant des kobolds grouillants au cube gélatineux emblématique et dévorant.

On peut le télécharger pour une trentaine de dollars CAD.