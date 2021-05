Les gros titres...

Depuis quelques jours, ont pouvait voir un décompte sur la page officiel du studio japonais Ryo ga Gotoku Studio. Ce dernier nous menait au Judgment Day, eh bien, bonne nouvelle pour les joueurs qui ont apprécié Judgment, il y aura un nouveau jeu. Ryo ga Gotoku Studio et SEGA ont dévoilé aujourd'hui la venue prochaine du jeu Lost Judgment. Il faudra cependant patienter jusqu'au mois de septembre avant de pouvoir faire l'achat de ce dernier sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Comme ce fut le cas pour son prédécesseur, vous devrez mener des enquêtes, combattre des vilains dans la peau de Takayuki Yagami, un ancien avocat qui est devenu détective. Aidé de votre ami et collègue Masaharu Kaito, un ancien Yakuza, vous devrez arpenter les rues de Tokyo et de Yokohama afin de mener à bien vos différentes missions. Voici donc la bande-annonce de Lost Judgment :