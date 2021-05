Les gros titres...

Nous avons couvert à plusieurs reprises depuis les derniers mois cette rumeur d'une possible nouvelle version de la console Switch sans toutefois avoir quoi que soit de tangible. Voilà que le tout se confirme et c'est très logique, alors que lors d'une discussion récente avec les investisseurs, les gens de Nintendo l'ont évoqué. Naturellement, à cette étape du cycle de vie de la console de Nintendo et la pression infligée par les deux nouvelles consoles, il est très normal de vouloir l'améliorer. On peut supposer enfin des graphismes en 4K en mode TV puisque même la Google Stadia le permet. Dossier à suivre.

Source: https://www.phonandroid.com