Les gros titres...

Toujours en attente de validation des actionnaires, Chris Meledandri pourrait bien devenir le premier occidental à siéger au conseil d'administration de Nintendo. Pour ceux qui ne le savent pas, Chris Meledandri est le fondateur du studio d'animation Illumination qui est responsable de la franchise Despicable Me (Détestable Moi au Québec). Avec cette nouvelle, on peut deviner que Nintendo semble bien heureux du travail effectué par Illumination sur le futur film de Super Mario qui est attendu quelque part en 2022. Depuis quelques années, Nintendo diversifie de plus en plus ses offres avec les jeux vidéo sur téléphones et son nouveau parc d'attractions Super Nintendo World, à Osaka au Japon. L'expertise de Chris Meledandri permettra peut-être à Nintendo de trouver le succès au cinéma!