Les gros titres...

Le jeu de course DiRT 5 se voit bonifier d'une mise à jour importante qui ajoute plusieurs éléments dont le matchmaking multiplateformes entre les Xbox, PlayStation et PC. En plus du matchmaking, la mise à jour Red Bull Revolution ajoute plusieurs éléments sur le thème de Red Bull en plus de pouvoir battre des temps de voitures fantômes.

On compte également sur huit livrées sur le thème de Red Bull créées pour six véhicules: l'Audi S1 ​​EKS RX quattro, la MINI John Cooper Work Buggy de X-raid, la Peugeot 3008 DKR Maxi, la Volkswagen Race Touareg 3 et la Peugeot 208 WRX.

À noter que le cross-play avec la plateforme Stadia sera ajoutée plus tard.