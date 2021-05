Déjà 7,8 millions de consoles PlayStation 5 vendues

Malgré la grande difficulté à se procurer une console PlayStation 5 depuis son lancement en raison de la pénurie de puces informatiques, le succès est au rendez-vous pour Sony qui annonce avoir écoulé 7,8 millions de consoles PlayStation 5 au 31 mars 2021.

Aux fins de rappel, à la fin décembre 2020, Sony avait expédié 4,5 millions d’unités de PS5 dans le monde ce qui veut dire qu'elle a écoulé 3,3 millions entre janvier et mars 2021. Le service en ligne PlayStation Plus également est de plus en plus populaire auprès des amateurs atteignant désormais 47,6 millions de membres.

On peut donc s'imaginer comment les chiffres de Sony aurait été exceptionnels si les deux modèles de consoles PS5 avec et sans lecteur, avaient été disponibles en bonne quantité.

Via: https://www.theverge.com