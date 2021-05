Notre avis sur Returnal

Date de sortie : 30 avril 2021

Type de jeu : Action, aventure, shooter

Développeur: Housemarque

Éditeur : Sony

Plateformes : PS5

Prix: 89.99$ CAD

Après un lancement en dents de scie, Sony peine toujours à fournir les acheteurs en PlayStation 5. Certaines personnes sont de plus en plus désespérées dans leur recherche du Saint Graal nouvelle génération. Comble de leur malheur, les grosses sorties exclusives Sony vont devenir de plus en plus fréquentes! En attendant Ratchet and Clank: Rift Apart le 11 juin et Kena: Bridge of Spirits le 24 août prochain, c'est Returnal qui fait parler de lui. Nouveau jeu vidéo du studio Housemarque (Super Stardust HD, Resogun, New Machina, etc.) qui nous a habitué à des shooters très exigeants, Returnal fera plaisir aux fans du studio qui continu son évolution logique. Returnal est un shooter à la troisième personne hyper exigeant qui va rebuter plusieurs joueurs. Si vous n'êtes pas déjà un fan des Dark Souls ou du plus récent Sekiro, j'ai bien peur que Returnal ne soit pas fait pour vous. Il faudra mettre plusieurs heures pour s'habituer aux mécaniques du jeu et prendre son temps pour apprendre les schémas d'attaques des ennemis, afin d'espérer atteindre la fin. On en parle en vidéo!

+Le feeling de jeu manette en main

+L'ambiance

+Réalisation soignée

+6 biomes différents à explorer

-Quelques soucis causés par l'absence de sauvegarde

-Un roguelike un peu léger qui offre moins de possibilités de les meilleurs gros noms du genre

-Manque d'options d'accessibilités

-Un jeu vidéo à ne pas mettre entre toutes les mains (plaira principalement à un public cible)