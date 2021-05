Petite nouvelle, bonne nouvelle. Pour ceux que ça intéresse, on apprend que Dungeons & Dragons : Dark Alliance sera disponible sur le GamePass, et ce, dès sa sortie le 22 juin prochain. Cela m'évitera de débourser 51.99$, afin d'essayer cet action-rpg coopératif qui me semble bien sympathique. On rappel que le jeu sera disponible sur Xbox, PlayStation, et PC!