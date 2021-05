Les gros titres...

Dans une nouvelle brève, les trois méga stars de la F1 Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc seront les trois pilotes qui vont occuper la pochette du prochain jeu de F1. Le jeu F1 2021 qui sera disponible le 16 juillet prochain sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC, reprendra les pilotes, les écuries et les couleurs de la saison actuelle de Formule 1 qui se veut très relevée.

Il s'agit du premier jeu à sortir depuis que le géant éditeur Electronic Arts est propriétaire de la compagnie spécialisée dans les jeux de courses Codemasters, qui détient les droits sur la F1 dans une transaction monstre de 1,2 milliards de dollars.