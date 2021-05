Les gros titres...

De plus en plus de développeurs s'intéressent à la fonction "cross-play" qui permet de jouer avec nos amis à un même jeu mais sur différentes consoles. C'est le cas du jeu tour-par-tour Age of Sigmar: Storm Ground qui lors de son arrivé sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 27 mai, pourra se connecter avec les joueurs PC et consoles.

Age of Sigmar: Storm Ground est un combat au tour par tour rempli d'action développé par Gasket Games et publié par Focus Home Interactive. Storm Ground est basé sur l'emblématique IP de Games Workshop «Age of Sigmar» - un univers sombre et fantastique où des chevaliers immortels chevauchent des stardrakes célestes pour éradiquer le chaos et la mort dans une multitude de royaumes.