Les gros titres...

Alors que sera disponible The Dark Pictures Anthology: House of Ashes cette année sur PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC, l'éditeur BANDAI NAMCO Entertainment America nous dévoile une bande-annonce "teaser".

L'histoire de The Dark Pictures Anthology: House of Ashes se déroule en 2003 à l'ombre des montagnes de Zagros en Irak alors qu'une unité militaire est sous le feu des forces irakiennes. La fusillade qui en résulte provoque un violent tremblement, ouvrant une faille dans la terre qui engloutit les deux côtés, provoquant la chute des soldats dans les ruines d'un temple sumérien enterré. Avec toute communication coupée, nos protagonistes sont piégés dans un monde souterrain terrifiant qu'ils doivent naviguer pour s'échapper, ignorant que quelque chose d'ancien et de mal s'est réveillé dans l'ombre et a trouvé une nouvelle proie à chasser.