Les gros titres...

NACON et KT Racing dévoilent aujourd'hui une nouvelle vidéo du jeu de rally WRC 10 qui sera disponible le 2 septembre prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One , Xbox Series X | S et PC Steam.

Le Rallye de Croatie se déroule entièrement sur asphalte sur des surfaces très variées souvent défoncées et endommagées par les intempéries de la région. Ces routes au cœur de la campagne croate sont souvent extrêmement étroites et nécessitent une tenue de route impeccable pour maintenir la vitesse. Grâce à la physique ultra-réaliste développée par KT Racing, WRC 10 offre une expérience de conduite unique en 4K et 60FPS qui correspond étroitement à ce que ressentent les vrais pilotes.

En terminant, mentionnons qu'une version pour la console Switch est également prévue mais après les autres versions. On s'en reparle.