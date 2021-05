Nouvelle brève pour confirmer la sortie par le développeur et éditeur Double Eleven, du jeu Rust Console Edition pour Xbox One et PS4. Le lancement d'aujourd'hui était accompagné d'une bande-annonce. Basé sur la version PC, Rust Console Edition est conçu comme une expérience distincte de son homologue PC, optimisé spécifiquement pour les joueurs de console avec le jeu croisé entre Xbox et PlayStation.