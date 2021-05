Les gros titres...

Date de sortie : 30 avril 2021

Type de jeu : Action, Safari

Développeur: Bandai Namco Studios

Éditeur : Nintendo, The Pokemon Compagny

Plateformes :Nintendo Switch

Prix: 79.99$ CAD

En 1999, sur la console GameCube, Nintendo a sorti un jeu original dans lequel les joueurs devaient prendre en photo les pokémons. Il s'agissait de Pokemon Snap, un jeu dans lequel les joueurs pouvaient photographier près d'une soixantaine de pokémons. Eh bien, voilà que 22 ans plus tard, c'est sur la Nintendo Switch que Bandai Namco Studios aidé de Nintendo et The Pokémon Compagny décide de proposer une nouvelle mouture, soit New Pokemon Snap. Cette fois, les photographes en herbes pourront chasser les clichés de plus de 200 espèces de pokémons. Est-ce qu'on a aimé notre aventure dans ces îles paradisiaques? La réponse est oui, mais on a quelques bémols, vous pourrez les découvrir dans notre test :

+Les graphismes

+Beaucoup beaucoup de Pokémons

+Prise en main facile

+Histoire correct

-Répétitif

-Son prix