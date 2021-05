Le casque Recon 70 de Turtle Beach au banc d'essai

Lorsqu'on a une famille nombreuse composée de jeunes et moins jeunes enfants, le temps de jeu peut parfois devenir cacophonique. Toutes ces consoles allumées en même temps avec le son à un volume plutôt élevé, et ce, malgré le fait que l'on demande a plusieurs reprises de diminuer le volume. Eh bien, on opte parfois pour l'achat d'un casque de jeu et lorsque l'on magasine ledit casque on recherche un bon casque avec un bon rapport qualité-prix. Nous avons donc eu la chance de faire l'essai du casque Recon 70 de Turtle Beach, ce dernier se vend plus ou moins 60$, le prix peu varié selon l'endroit où vous allez l'acheter. En plus d'être confortable, le Recon 70 est compatible avec l'application Dolby Atmos disponible sur Xbox One et Xbox Series(vendu séparément). Certes, l'ajout de cette dernière améliore de beaucoup la qualité de votre son. Le casque est compatible avec Xbox SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, PS4 PRO, NINTENDO SWITCH et aussi avec les APPAREILS MOBILES. Pour pouvoir utiliser le casque avec une autre console que les Xbox Series X et S, vous devrez utiliser le jack 3,5mm. Est-ce qu'on a aimé? Oui et nous vous invitons à écouter pourquoi.

Nom : Recon 70

Compatibilité : Xbox SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, PS4 PRO, NINTENDO SWITCH, MOBILES

Marque: Turtle Beach

Prix: 59.99$ CAD

Voici les spécifications de ce casque qui est disponible en plusieurs couleurs :

SPÉCIFCATIONS

Branchements

3,5 mm

Réponse En Fréquence

20Hz – 20kHz

Écouteurs

40 mm avec aimants en néodyme

Commandes Intégrées

molette du volume principal, option micro muet

Microphone

multidirectionnel, à bascule et non-détachable, se coupe d'un geste

Rembourrage De L'arceau

cuir synthétique avec mousse

Revêtement Des Coussinets

enveloppants (fermés), cuir synthétique avec mousse