Un spin-off Final Fantasy par la Team Ninja?

Voilà une rumeur qui semble de plus en plus véridique: les développeurs derrière la franchise Ninja Gaiden et Nioh travailleraient sur un projet pour le compte de Square Enix. Final Fantasy Origin serait un action RPG s'inspirant de la série Dark Souls et se déroulant dans l'univers du tout premier Final Fantasy. Le jeu devrait être dévoilé durant l'E3 2021 qui se déroulera du 12 au 15 juin. La rumeur provient de l'utilisateur Navtra via le forum de ResetEra qui, selon les dires de l'industrie, semble être une bonne source d'informations pour tous les leaks en provenance de Square Enix. Quoi qu'il en soit, on ne devrait pas attendre longtemps avant d'avoir la confirmation.