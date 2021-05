À l'affiche sur Cinévore.ca

Une méga transaction vient d'être annoncée avec le rachat par le géant Amazon de MGM Studios. Il s'agit d'une grosse addition dans la stratégie d'Amazon de dépasser son concurrent Netflix dans la distribution de contenu vidéo en ligne. L'immense catalogue de Metro Goldwyn Mayer (MGM) comporte des noms importants tels que les franchises de films Rocky, James Bond, la série Vikings, la série Stargate et les films le Hobbit pour ne nommer que ceux-là. Le catalogue de films et de séries s'annonce donc prometteur pour Amazon qui mettra en exclusivité sur Prime Vidéo le catalogue MGM en plus des le retirer des autres services comme Netflix.