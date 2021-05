Les gros titres...

SEGA célèbre la venue des Jeux Olympiques d'été avec un nouveau jeu qui sera disponible le 22 juin 2021. Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game sera lancé sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Steam et Google Stadia. Vous allez y retrouver 18 disciplines dans lesquelles vous pourrez compétitionner. On y retrouvera donc les disciplines suivantes que vous pourrez jouer en solo ou en multijoueurs, un multi qui accueillera 8 joueurs en local ou en ligne.

100m

4x100m Relay

110m Hurdles

Hammer Throw

Long Jump

Baseball

Basketball

Beach Volleyball

BMX (Cycling)

Boxing

Judo

Rugby Sevens

Football (Soccer)

100m Freestyle (Swimming)

200m Individual Medley (Swimming)

Sport Climbing

Table Tennis

Tennis

Votre mission sera de rapporter l'or pour votre pays, c'est donc un rendez-vous le 22 juin sur PS4, Xbox One, PC, Stadia et Nintendo Switch.