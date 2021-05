Les gros titres...

Jeff Grubb, journaliste chez VentureBeat, a annoncé hier la date de la conférence Xbox & Bethesda pour l'E3 2021. C'est donc le 13 juin que vous pourrez donc la visionner. Des 13 h vous pourrez regarder sur Twitch cette épatante conférence.

Au rendez-vous il y aura :

Des jeux, des jeux et encore des jeux.

Des avant-premières.

Et des nouveaux titres sur @XboxGamePass

Certes, Microsoft n'a pas dévoilé le contenu de cette dernière outre la durée qui sera de 90 minutes. On peut toutefois s'attendre à des nouvelles sur Halo Infinite et avec l'achat des récents studios on peut imaginer qu'il y aura de nouveaux titres à jouer. Bref, on a bien hâte de visionner cette conférence.