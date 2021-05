Les jeux Games with Gold de juin 2021 sont maintenant connus et ils comprennent les titres Xbox One The King's Bird and Shadows: Awakening et grâce à la rétrocompatibilité, les titres Xbox 360, NEOGEO Battle Coliseum et Injustice: Gods Among Us s'ajoutent. C'est également l'occasion de fracasser les 3200 points en gamerscore. Place à a la vidéo!