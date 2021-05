Aujourd'hui, on a droit à la première bande-annonce du prochain Dragon Quest à arriver sur nos consoles! Il s'agira d'un remake de Dragon Quest 3. Le titre adoptera un visuel 2D-HD similaire à ce qu'on a pu voir avec Octopath Traveler. On ne sait pas grand chose d'autre, hormis que Dragon Quest 1 et 2 pourraient avoir droit au même traitement un peu plus tard. On ne même sait pas quand Dragon Quest 3 2D-HD sera commercialisé et ni sur quelle(s) console(s), mais on l'attend avec impatience!