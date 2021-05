Les gros titres...

Sony vous invite à vous brancher sur YouTube et Twitch dès 17 heures ce soir afin de pouvoir découvrir de nouveaux détails sur le jeu Horizon Forbidden West . Dans cette présentation State of Play vous aurez un avant-goût de la jouabilité de la suite des aventures d'Aloy. C'est donc 14 minutes de présentations tirées de capturé de la PS5.

''Nous sommes ravis de vous dévoiler ce que nous vous avons concocté ! Que vous suiviez Aloy depuis Horizon Zero Dawn ou que vous découvriez tout juste ce monde incroyable, nous souhaitons célébrer avec vous cette étape et avons hâte de connaître vos moments préférés et vos réactions.''

C'est donc un rendez-vous pour les joueurs qui attend avec impatience la sortie du jeu Horizon Forbidden West qui sera disponible sur PS4 et PS5 en 2021.