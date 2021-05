Les gros titres...

Vous attendez le jeu Dying Light 2 avec impatience? Eh bien, Techland a dévoilé aujourd'hui la date de sortie de Dying Light 2 : Stay Human. Certes, cette date peut toujours changer, mais pour l'instant, les développeurs ont l'intention de rendre disponible le jeu le 7 décembre 2021. Dying Light 2 : Stay Human est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. De plus,lors du Stream qui a été fait aujourd'hui Techland a aussi lancé une nouvelle vidéo du jeu dans laquelle on peut avoir un avant-goût de la jouabilité de DL2 : SH. On apprend également que vos décisions auront des conséquences dans votre périple et ces choix auront même un impact sur le déroulement et la fin du jeu. La nuit sera également votre ennemi dans Dying Light 2 : Stay Human, puisque durant cette période, les infectés vont devenir encore plus dangereux. Les toits seront un refuge sécuritaire puis que les rues ne seront pas la meilleure option pour les vivants. Techland vous invite à rester à l'affût puisqu'ils dévoileront davantage de détails sur le jeu via des diffusions, et ce, d'ici la sortie de Dying Light 2 : Stay Human, qui nous vous le rappelons sera le 7 décembre 2021. Voici sans plus attendre la plus récente vidéo du jeu.