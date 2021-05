Les gros titres...

Hier, Sony dévoilait aux amateurs de la franchise Horizon Zero Dawn une nouvelle et longue vidéo de ''gameplay'' pour le jeu Horizon Forbidden West. Voici donc une superbe vidéo de 14 minutes dans laquelle vous pourrez admirer les différents environnements qui vous seront proposés lors de votre aventure. Vous y retrouverez également quelques-unes des créatures qui fouleront votre chemin tout au long de votre périple. Comme vous pourrez le constater, le jeu est magnifique et vous aurez hâte d'avoir la manette en main pour pouvoir affronter ce monde.

Malheureusement, pour l'instant il n'y a toujours pas de date de sortie pour Horizon Forbidden West, mais on peut tout de même espérer y jouer avant la fin de l'année. Horizon Forbidden West sera disponible sur PS4 et PS5. Maintenant, place au spectacle.

On vous joint également une vidéo de gameplay d'environ 40 minutes présentée lors du State of Play du 27 mai.