Les gros titres...

Dans une nouvelle vidéo GameFocusTV, on vous parle des casques d'écoute sans-fil officiel pour la PS5 et les Xbox Series. On vous donne donc nos impressions sur le Casque Pulse 3D de Sony et de casque sans fil Xbox, ces deux casques se vendent environ 130 $. Est-ce qu'ils valent la peine d'être achetés? La durée de charge vaut le coup? On peut les connecter sur quelles plateformes? Eh bien, toutes ses questions trouveront des réponses dans notre vidéo. Bon visionnement.

Casque Pulse 3D de Sony

AUDIO



Format

casque-pc-sans-fil



Typologie

casque circum-aural



Microphone intégré

Oui



Compatible Surround

Tempest Engine



BATTERIE

Batterie amovible

Non



Autonomie annoncée

12 heures



SYSTÈME D'EXPLOITATION (OS)

Compatibilité OS

Windows, Mac OS, Playstation



CONNECTIVITÉ



NFC

Non



Version USB

2.0



Prise jack

Oui



Type de connecteur

USB Type-C



POIDS ET DIMENSIONS

Largeur

213 mm



DIVERS

Couleur

Noir



Apparence

Plastique



Date de sortie

12/11/2020





Casque sans fil Xbox

Microsoft Casque sans fil Xbox (2021)

AUDIO

Format

casque-sans-fil, casque-pc-sans-fil



Impédance

32 ohms



Réponse en fréquence minimum

20 Hz



Réponse en fréquence maximum

20000 Hz



Typologie

casque circum-aural



Compatible Surround

Dolby Atmos



BATTERIE



Technologie de la batterie

Li-Ion



Batterie amovible

Non



Autonomie annoncée

15 heures



SYSTÈME D'EXPLOITATION (OS)

Compatibilité OS

Android, iOS, Windows, Xbox

CONNECTIVITÉ

NFC

Inconnu



Prise jack

Non

POIDS ET DIMENSIONS

Poids

312 grammes



DIVERS



Couleur

Noir



Apparence

Plastique



Date de sortie

16/03/2021