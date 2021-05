La console Switch Pro se confirme de plus en plus

Depuis deux jours avec une brève apparition sur le site Amazon, l'évolution de la console Switch fait énormément parler d'elle.

Selon ce qui circule sur Internet, la console désignée pour le moment par Switch Pro serait prévue pour septembre prochain, avec une prévente débutant pendant la période de l'E3 2021. Étant plus puissante que la Switch actuelle et permettant le jeu en 4K, elle disposerait d'un affichage OLED pour beaucoup plus de clarté et de détails dans les zone sombres. Le prix se situerait entre 350 $ et 400 $ US.

L'E3 2021 est prévue pour se tenir en ligne encore cette année du samedi 12 au mardi 15 juin prochain. Dossier à suivre...