Les gros titres...

Les joueurs de Watch Dogs : Legion ont du nouveau contenu à se mettre sous la main puisque depuis aujourd'hui Ubisoft a déployé la mise à jour 4.5. Cette dernière, est désormais disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC et Stadia. Cette mise à jour 4.5 introduit donc un nouveau mode PVE jouable en ligne, soit Watch Dogs : Legion of the Dead.

''Actuellement en phase d'Alpha sur PC. Watch Dogs : Legion of the Dead offre aux joueurs une expérience rogue-lite au cours de laquelle les joueurs devront survivre à la menace imminente des morts-vivants et à l'hostilité qui règne dans la ville déchue de Londres. En solo ou en coopération avec 4 joueurs maximum, les joueurs devront élaborer une stratégie afin d'atteindre le point d'extraction pour chaque « run » et de rassembler le plus de ressources possibles. Les joueurs pourront utiliser des capacités telles que l'Essaim d'abeilles pour décimer leurs ennemis, la cape de réalité augmentée pour échapper aux menaces ou encore une Arachnobot de combat équipée d'une tourelle pour se protéger.''

Ce n'est pas tout, cette mise à jour contient d'autres contenus gratuits qui se grefferont à la campagne solo et au mode online du jeu :

Mode online :

Opération Tactique #2 : Le Projet Omni est une mission intense et stimulante qui obligera les joueurs à élaborer une stratégie avec leur équipe de quatre pour infiltrer un projet secret et découvrir pourquoi les appareils Optik des Londoniens affectent négativement leur cerveau.

Campagne solo et mode online :

Le téléchargement gratuit d'Helen, la meilleure des grand-mères (disponible dès le 15 juin).

Les 60 FPS sur les consoles de nouvelle génération via le mode Performance.

La possibilité de jouer en cross-gen entre l'ancienne et la nouvelle génération de consoles.

Un nouveau circuit de récompenses gratuites incluant des tenues, des skins d'armes et plus encore.