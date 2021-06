Les gros titres...

LEGO® Group et Light Brick ont dévoilés aujourd'hui que le jeu LEGO Builder's Journey sera disponible ce mois-ci sur PC et Nintendo Switch. Il faudra toutefois patienter jusqu'au 22 juin avant de pouvoir en faire l'acquisition. Dans ce jeu de puzzle, vous pourrez suivre les aventures d'un père et de son fils dans le LEGO World, une aventure où l'on apprend qu'il est important de s'amuser dans la vie. Certes, vous devrez faire marcher vos méninges afin de trouver le casse-tête et d'utiliser les bonnes pièces LEGO afin de faire progresser l'histoire.

"When we released LEGO Builder's Journey in 2019, it quickly became a fan-favorite among LEGO fans and the larger gaming community," said Karsten Lund, creative director/head of studio, Light Brick Studio. "We are thrilled to introduce the game to a whole new audiences playing on PC and Switch. We look forward to hearing the reaction from player communities on these platforms, and already have plans in motion to expand to other console platforms later this summer."

Les joueurs qui vont opter pour l'expérience PC pourront compter sur des graphismes améliorés utilisant le ''Ray-tracing''. Ainsi, les réflexions, l'éclairage et les ombres du jeu seront superbes. Vous pourrez en avoir un avant-goût dans cette vidéo :

LEGO Builder's Journey sera donc disponible à compter du 22 juin sur PC (Epic Games et Steam) et Nintendo Switch.