À l'affiche sur Cinévore.ca

Avec les nombreux reports qu'il y a cette année il fallait s'attendre que Santa Monica Studio n'échappe pas au mouvement. Eh bien, c'est via sa page Twitter que le studio a laissé savoir aux amateurs que le jeu God of War Ragnarök n'allait pas être disponible en 2021. Il faudra donc patienter jusqu'en 2022 avant de pouvoir poursuivre les aventures de Kratos et Atreus. Ce report est certes dans le but d'offrir la meilleure expérience possible aux amateurs qui attendent avec fébrilité la sortie de ce nouveau jeu de la franchise. Pour l'instant, il n'y a pas de date de dévoilée pour le titre. On peut toutefois espérer avoir quelques détails et qui sait, peut-être une vidéo lors du Summer Game Fest ou du E3 2021 qui approche à grands pas. God of War Ragnarök est attendu sur PS4 et PS5 en 2022.