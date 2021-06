Les gros titres...

La date de diffusion du Nintendo Direct pour le E3 2021 a été révélé par Nintendo, vous devrez donc ajouter la date du 15 juin à votre horaire. Le Nintendo Direct E3 2021 sera diffusé en live dès 12 heures de l'Est. On peut s'attendre à une quarantaine de minutes sur des jeux Switch exclusifs qui sera disponible cette année, et qui sait, peut-être le dévoilement d'une nouvelle Switch Pro en fin de spectacle. La diffusion sera suivie du Nintendo Treehouse Live : E3 2021 dans lequel on nous dévoile davantage de détails sur les titres en plus de pouvoir voir du ''gameplay''. Vous n'aurez qu'à vous rendre à la page E3 2021 de Nintendo pour pouvoir suivre le tout.

Rappelons qu'Ubisoft tiendra sa présentation E3 le samedi 12 juin et Microsoft et Bethesda suiveront dimanche le 13 juin.