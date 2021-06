Les gros titres...

505 Games, All In! Games, One More Level, 3D Realms, ainsi que Slipgate Ironworks ont annoncé aujourd'hui que les versions physiques et digitales du jeu Ghostrunner seront disponibles le 28 septembre. Les joueurs qui n'ont donc pas encore pu jouer à ce titre d'action, de parcours et d'épée pourront remédier à la situation en profitant d'un aspect visuel amélioré tirant profit des consoles Xbox Series X/S et de la PS5. De plus, la version PS5 sera compatible avec l'audio 3D vous pourrez donc vous immerger davantage dans l'action. Certes, les temps de chargements seront accélérés, ce qui rendra l'expérience plus intéressante puisque dans Ghostrunner vous allez mourir très souvent. Tous les modes déjà disponibles seront bien sûr accessibles dans ces versions, vous pourrez donc jouer le mode Kill Run, profiter du mode photo et aussi faire l'essai du Wave mode, un mode rogue-like et du mode Assit qui rend l'expérience plus accessible.

En terminant, prenez note que les versions physiques Nintendo Switch seront disponibles à compter du 25 juin prochain.