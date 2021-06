La plateforme de jeux Atari VCS enfin commercialisée le 15 juin 2021

Il a fait parler de lui ce grand retour dans le marché des consoles de jeux vidéo d'Atari. Voilà que la compagnie a officialisée la chose en confirmant la date de sortie de la console Atari VCS et ses accessoires le 15 juin 2021. Les accessoires développés en partenariat avec PowerA, inclut une manette classique sans fil, basée sur la manette originale de l'Atari 2600, ainsi qu'une manette au style moderne. Les deux manettes sont dotées d'un retour d'information sonore, d'un éclairage LED, d'un chargement USB et d'une compatibilité Bluetooth sans fil avec l'Atari VCS et la plupart des PC et appareils mobiles.

La console Atari VCS qui se veut une console supportant la résolution 4K à 60 IPS, aura une douzaine de titres à son lancement en plus de l'accès gratuit à 100 jeux d'arcade et de l'Atari 2600 classiques. En terminant, mentionnons que la VCS permet en option d'installer Windows ou Linux comme en tant que 2e système d'exploitation pour faire de l'Atari VCS un mini-PC.

La structure de prix: Atari VCS Onyx Base à partir de 299,99 dollars US, Atari VCS Black Walnut et Onyx All-In comprennent l'Atari VCS Classic Joystick (disponible séparément pour 59,99 US$) et l'Atari VCS Modern Controller (également 59,99 US$) pour 399,99 US$.