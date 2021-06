Les gros titres...

Ce matin, Sony a déployé plusieurs vidéos concernant des nouveaux jeux qui vont faire leurs apparitions pour le PSVR. Les joueurs qui possèdent le casque de réalité virtuelle de PlayStation vont pouvoir ajouter quelques titres à leurs collections. Voici les jeux qui ont été dévoilés aujourd'hui :

Arashi: Castles of Sin

Dans ce titre, vous pourrez incarner un shinobi et vous pourrez partir à l'aventure afin de délivrer plusieurs châteaux. Vous pourrez opter pour une approche furtive en vous dissimulant dans l'ombre ou bien choisir de foncer dans le tas et de combattre tous ceux qui se dresseront devant vous. Pendant votre quête vous pourrez compter sur des alliés et aussi sur votre loup qui vous suivra partout. Arashi : Castle of Sin est prévue exclusivement sur PSVR.

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey est un jeu développé par Survios, studio responsable de jeu tel que Creed: Rise to Glory ainsi que The Walking Dead Onslaught. Dans ce jeu de puzzle, vous pourrez jouer le mode solo qui compte plus d'une centaine de puzzles en 3D, un mode infini dans lequel vous devrez tenter d'obtenir le meilleur pointage et finalement, il y aura un mode Dual qui vous permettra d'affronter un adversaire en ligne. Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey est attendu plus tard cette année sur PSVR, PS4 et PS5. Notez qu'il est déjà disponible sur l'Occulus Quest.

Winds & Leaves

Winds & Leaves est un titre spécialement conçu pour PS VR dans lequel vous allez incarner un Jardinier qui doit restaurer la vie dans le monde et aussi arrêter le prochain Cataclysme avant qu'il ne soit trop tard. Vous devrez planter des arbres afin de faire renaitre la végétation. La météo aura aussi un impact sur le déroulement du jeu. Bref. Le jeu Winds & Leaves sera lancé le 27 juillet sur PSVR.

Fracked

Voici une nouvelle vidéo du jeu de tir, d'action et d'aventure du studio nDreams. Dans celle-ci, vous pourrez avoir un avant-goût du ''gameplay'' et ainsi préparer vos manettes PS Move afin de pouvoir survivre à l'aventure. Fracked est attendu cet été sur PSVR.

Wanderer

Les studios Néo-zélandais ODDBOY et M-Theory, vous présentent une vidéo de ''gameplay'' de leur jeu Wanderer. Dans ce titre, vous incarnez Asher Neumann, un homme qui devra changer le cours de l'histoire. C'est grâce à un bracelet que vous pourrez voyager dans le temps, vous allez donc revivre différentes époques marquantes. Vous devrez alors résoudre des puzzles et exécuter quelques séquences d'action. Bref, voici un jeu qui semble intéressant et qui sera disponible sur PSVR dans le 3 quarts de 2021.

Sniper Elite VR

Le jeu du studio Rebellion Developments arrivera sur PSVR le 8 juillet prochain. Afin de vous aider à patienter un peu, voici une nouvelle vidéo qui dévoile la date de sortie de Sniper Elite VR.