Les gros titres...

Vertigo Games dévoile une nouvelle vidéo de son jeu After the Fall dans laquelle vous pourrez avoir un aperçu des différents monstres qui viendront se dresser sur le chemin de vos camarades et vous. De plus, vous allez aussi avoir un avant-goût des combat. Pour l'instant, il n'y a aucune date pour le titre qui est attendu en 2021 sur PSVR.

After the Fall est une expérience immersive dynamique pour 4 joueurs en co-op dans un Los Angeles post-apocalyptique inspiré des années 80. Ce n’est plus le Los Angeles baigné de soleil qu’on imagine tous. Dans After the Fall, Los Angeles n’est plus désormais qu’un champ de ruines recouvert de glace. Près de 20 ans après l’apocalypse, la ville est infestée de créatures féroces jadis humaines, les Snowbreeds, qui ont poussé l’humanité à se réfugier sous terre, où elle continue sa lutte pour sa survie.

Dans cet univers désolé, vous incarnez un Harvest Runner, l’un des rares survivants à oser braver le froid. Avec votre escouade de Runners, vous vous infiltrerez dans des sites de confinement qui grouillent de Snowbreeds. Les rescapés des différents refuges de Los Angeles comptent sur vous pour entrer dans ces zones grouillant de monstres afin de récupérer de précieuses ressources permettant d’alimenter les éclairages. En échange, vous obtiendrez de meilleures armes à feu pour éliminer plus facilement les Snowbreeds. Ce ne sera pas une mince affaire, et seuls les Harvest Runners peuvent surmonter les diverses menaces que posent les Snowbreeds.