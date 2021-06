Torn Banner Studios et Tripwire Interactive vous présentent une jolie bande-annonce du jeu afin de mousser le lancement du titre le 8 juin prochain sur PS4 et PS5. Comme vous pourrez le constater dans cette dernière, le titre semble sanglant à souhait et nous donne envie de nous plonger dans cet univers médiéval. Vivement le 8 juin.