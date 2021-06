Les gros titres...

Nintendo invite les enfants à gâter leur papa avec le lancement de deux jeux Switch qui devraient les intéresser en juin. Tout d'abord, pourquoi ne pas aider papa à se relaxer avec le jeu Mario Golf : Super Rush ?

Dans ce jeu riche en contenu, jusqu'à quatre joueurs peuvent compétitionner (en mode local ou en ligne) et incarner leurs personnages préférés! Le jeu utilise les commandes intuitives par mouvement de la Nintendo Switch et propose plusieurs parcours et niveaux amusants qui permettent aux nouveaux joueurs et aux professionnels chevronnés de facilement donner des coups de départ et des coups roulés avec puissance. C'est un jeu incroyablement amusant et social pour que les papas puissent s'amuser en famille ou avec leurs amis!

Il faudra toutefois patienter jusqu'au 25 juin avant de pouvoir offrir ce jeu à votre papa.

Le second jeu proposé par Nintendo est Game Builder Garage qui sera disponible le 11 juin prochain.

Pour le papa bricoleur ou qui aime les nouvelles technologies, il existe un nouveau logiciel passionnant et très innovant appelé Game Builder Garage, qui sera lancé le 11 juin prochain. Grâce à celui-ci, les utilisateurs peuvent s'amuser à apprendre à créer et partager leurs propres jeux vidéo grâce à des leçons guidées qui couvrent les bases de la programmation de jeux visuels – sans aucune expérience préalable nécessaire! Il s'agit d'une expérience pratique et impressionnante pour les pères qui souhaitent passer du temps de qualité avec leurs enfants (en plus, c’est éducatif!)

Voici des jeux intéressant qui seront disponibles en juin et qui (clin d'oeil, clin d'oeil à mes enfants) sauront plaire aux papas.