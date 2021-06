Les gros titres...

Merge Games et Jankenteam ont dévoilé aujourd'hui la date de sortie du jeu Alex Kidd in Miracle World DX. Les amateurs nostalgiques n'auront plus à patienter très longtemps, puisque le jeu sera disponible à compter du 22 juin. Vous pourrez donc rejouer ce classique qui est sorti sur le Sega Master System en 1986. En plus d'un visuel remis aux goûts du jour, vous pourrez expérimenter un nouveau système de combat contre les boss. Des niveaux additionnels ont aussi été ajoutés au titre afin de faire durer le plaisir. Vous pourrez bien sûr revivre la frénésie d'époque avec le mode Retro qui vous replonge dans le classique sur Sega Master System. Un mode Boss Fight a aussi été greffé au titre afin que vous puissiez vous faire la main sur ces vilains. Il ne vous reste qu'a patienté jusqu'au 22 juin pour pouvoir y jouer sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S et aussi Nintendo Switch.

Key Features

A Legend Reborn – Dive into a stunning recreation of Alex Kidd in Miracle World with striking new art and tighter, more fluid controls.



New Modes – New modes such including 'Classic Mode' and 'Boss Rush Mode' will be available for players alongside the standard game.



New Levels – Experience new levels which expand the lore of the original.



Alternative Boss Fights – New and improved boss fight mechanics with more intuitive combat.



Classic Mode – Experience the original game with boss fights, dialogue, levels and functions remain true to the original Master System version.



New and remastered music - A wide array of reimagined music tracks as well as remastered tracks from the original classic game!